Esce ‘EstAteleta’, il cartellone estivo della Pro Loco di Ateleta: oggi il primo evento al parco comunale

Divertimento e musica senza dimenticare le degustazioni gastronomiche. Un mix di eventi che allieteranno l’estate nel piccolo centro montano di Ateleta grazie alla Pro Loco. L’organizzazione è stata assemblata facendo attenzione a tutti i particolari senza tralasciare gli aspetti più ricreativi dell’estate.

Un calendario estivo ricco che abbraccia quasi completamente i giorni del calendario offrendo tanta diversità ma che essenzialmente contiene i costi della gestione. Si parte subito con il botto: musica e colori con le polveri del “Holi Color Music Party“, oggi (2 agosto) nel parco comunale. Si comincia alle ore 16:30

A seguire verranno organizzate passeggiate in montagna per riscoprire i luoghi dei primi insediamenti urbani dei coloni atetesi con l’evento “Riscopriamo Ateleta” verso la zona di Roccapizzi domenica 4 agosto.

Man mano che passano i giorni non può certo mancare un evento ormai imprescindibile nel calendario della Pro Loco, il “Martedì Musicale” che come prima tappa aprirà le sonorità “Unplugged” il Maestro Claudio D’Amico martedì 6 agosto.

Per i golosi e per gli aspiranti pasticceri, l’immancabile “Gara dei Dolci“, competizione gratuita si svolgerà mercoledì 7 agosto a piazza Carolina.

Venerdi 9 agosto si apriranno le danze con una serata di “Balli Latino Americano” nella zona del parco comunale. Anche per gli amanti delle “Serate di Liscio“, intramontabili valzer, mazurche e fox trot renderanno la serata di sabato 10 agosto una notte magica dal sapore retrò.

L’appuntamento con il divertimento ed i giochi d’acqua, un po come riassaporare le meravigliose estati dei celeberrimi “giochi senza frontiere” ritornano le “Ateletiadi” nel parco comunale domenica 11 agosto.

Il consueto appuntamento ateletese nel bosco del cavaliere, ormai una festa cult dell’estate paesana, è la “Sagra dell’Agnello” che si svolgerà lunedì 12 agosto.

Non poteva mancare l’appuntamento con la cultura grazie allo spettacolo teatrale il piazza piano le casette con “Abruzzo e Nuvole” con la regia di Franco Mannella, martedì 13 agosto.

Venerdi 16 sabato 17 e domenica 18 invece ci saranno in programma tre serate musicali a tema per festeggiare il Patrono San Vincenzo Ferrer organizzate dall’amministrazione comunale e dal comitato feste con i “Napoli Band” e la serata clou con il Maestro Francesco Mammola “In viaggio da Bach ai Queen“.

Molto attesa la serata nel borghetto di Trampaino, apprezzatissima dello scorso anno si svolgerà martedì 20 agosto il “TrampaJazz” con un trio che saprà scaldare la serata con le calde note del jazz.

Nel calendario estivo si incastona anche una serata di musica live su immagini del cinema muto musicando “Melies” con il Maestro Mauro Petrarca giovedì 22 agosto.

Ed eccoci arrivati finalmente alla serata più importante del calendario estivo della Pro Loco, quella che ha decretato il successo dell’estate precedente, la “Festa dei Sapori dalla civiltà contadina” con la preparazione della regina delle pietanze rivisitate, “La Pizzaprena” che verrà organizzata sabato 24 agosto.

A chiudere i festeggiamenti ci sarà venerdì 30 agosto con la “Festa Country” nel parco comunale con una festa dal sapore antico del vecchio western.