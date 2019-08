Scontrone e Villa, ecco il calendario degli eventi estivi

È stato presentato oggi il calendario degli eventi di agosto a Scontrone e Villa Scontrone, realizzato dall’amministrazione comunale e dalle locali associazioni. Nel programma trovano spazio tradizione, escursioni, laboratori, ma anche attività per bambini, cultura e concerti.

Si parte sabato 3 agosto con l’inaugurazione della tensostruttura adiacente al campo sportivo di Villa Scontrone. Il programma della giornata prevede attività sportive per adulti e bambini (test e-bike sulla ciclabile, baby dance e lezione di Pilates) a partire dalle ore 15.00, mentre il taglio del nastro, al quale sono stati invitati anche il presidente della Provincia dell’Aquila e il presidente della Figc Gabriele Gravina, è atteso per le 18:00. Con l’occasione, sarà inaugurata anche la pista ciclabile che dal ponte di Villa Scontrone conduce a Castel di Sangro e intitolato l’intero impianto sportivo comunale.

A Scontrone l’associazione ArcheoGustav, in collaborazione con gli Escursionisti, organizza domenica 4 un laboratorio per bambini con attività legate alla montagna. Altri laboratori, PaleoLab, PietraLab, ArcheoLab e PaneLab, sono in calendario, per i giorni 6, 7, 17 e 25 al Centro di Educazione Ambientale.

A Villa Scontrone il 9 agosto l’inaugurazione dello “Spazio Cultura” presso il Centro Polivalente, con laboratori artistici per bambini e le letture della scrittrice di Ateleta Cesira Donatelli. Lo spazio, pensato per lo studio e la lettura dei ragazzi, sarà gestito dalla storica Sara Melone. Sabato 10, al Centro Sociale di Villa Scontrone, l’incontro con l’esperto Raffaele Buzzelli sulle erbe officinali e le loro proprietà.

Lunedì 12 torna a Scontrone l’appuntamento con “Grotte Stellate”, l’escursione in notturna in località Fontanelle organizzata dagli Escursionisti. Sempre gli Escursionisti organizzano per venerdì 16 la immancabile Festa della Montagna, che prevede al mattino la visita guidata al sito paleontologico e la sera sagra della polenta e intrattenimento musicale.

Domenica 18 ecco la VIII edizione del Festival dei Giochi Antichi nel borgo di Scontrone. Apertura alle 16.00, alle 20.00 la sagra dei “cazzariell e faciul” e alle 21.30 “I Distillados”, cover band di Mannarino e “non solo”, in concerto. Sempre a Scontrone, il 19 la presentazione dell’ultimo libro thriller di Andrea Del Castello e il 20 lo spettacolo di burattini “Le grandi avventure di Pinocchio”.

Il 21 e il 22 due giornate con l’associazione Pescatori Aufidena. Il 21 la pedalata ecologica da Castel di Sangro a Villa Scontrone, lungo la nuova pista ciclabile sul fiume Sangro, in collaborazione con Guida MTB Abruzzo. Il giorno dopo, “Ecotrekking”, passeggiata su Rio Torto e Fiume Sangro con brevi lezioni di ecologia fluviale.

Venerdì 23 a Villa Scontrone la quarta edizione di Villa in Fermento, il festival delle birre artigianali, cibo da strada e musica dal vivo. La manifestazione aprirà alle ore 18 con uno spettacolo di burattini nella villa comunale. A seguire apertura dei birrifici, stand gastronomici e, novità di quest’anno, artisti di strada. Per la parte musicale, “Acustic Julia” durante la cena e concerto centrale affidato allo spettacolo “The Reggae Circus” di Adriano Bono (ex voce dei Radici nel Cemento), che mischia musica reggae e arte circense. E per chi vorrà ballare fino a tarda notte, torna la “Duca’s Band” in street concert con rock anni’ 70, revival e musica dance.

Per sabato 24 l’associazione Il Nibbio organizza una passeggiata naturalistica alla forra del fiume Sangro. Domenica 25, allo Spazio Cultura di Villa Scontrone, ecco un laboratorio scientifico dedicato ai 50 anni dello Sbarco sulla Luna.

Si chiude come ormai da tradizione il 28 agosto a Villa Scontrone, con l’appuntamento dedicato alla solidarietà. La serata, anche quest’anno dedicata alla casa di risposo “Focolare”, vedrà ospiti il Maestro Gianni Mazza e Pasqualino Maione, ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi.