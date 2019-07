Castel di Sangro, annullata la presentazione del libro di Paolo Zardi

Annullata la presentazione del libro “La gente non esiste” prevista per il 2 agosto al Convento della Maddalena. L’autore Paolo Zardi, a causa di un impegno imprevisto, in quella data, non potrà essere in Abruzzo. La casa editrice si scusa con l’amministrazione comunale, con gli organizzatori e con quanti avrebbero voluto essere presenti. L’appuntamento è rimandato al mese di dicembre.