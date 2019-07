Pietrabbondante, il teatro ellenico-sannita protagonista del cartellone estivo

Estate a Pietrabbondante sinonimo di teatro. Ed anche per il 2019 il cartellone degli eventi è stato reso pubblico da pochi giorni. “Grazie alla Proloco, supportata dall’Amministrazione Comunale – comunicano dal centro alto molisano – Pietrabbondante potrà godere del proprio Borgo, ricordando le serate teatrali nel magico Teatro Ellenistico-Sannitico, con poche serate ma davvero d’eccezione“.

“Si parte il 6 agosto con la giornata dedicata ai più piccini con teatro delle marionette e giocoleria a cura di Lenny Show e con un’attenzione particolari ai giochi popolari. Il 7 agosto un evento importantissimo e di toccante emotività vedrà la popolazione incontrare la ballerina, pittrice, scrittrice, Simona Atzori; venerdì 9 Marco Caldoro si esibirà in uno spettacolo d’avanguardia che darà un tocco di irriverenza ad un mondo che spesso e volentieri ci asporta anche l’anima per poi ricatapultarcela senza considerare la posizione più giusta. Il 10 agosto la XXX sagra della “Fonticella”.

A seguire il 12 agosto la IV edizione della notte degli artisti con ospiti davvero importanti. Per le strade ed i vicoli del Borgo ci faranno compagnia Lino Rufo ed il suo trio, Frida Neri con la sua voce magica e piena di correlativa simbiosi con uno dei posti magici del Nostro Molise; Il 14 agosto ancora una degustativa sagra “Pallotta Casc e Ova” con intrattenimento musicale per terminare il 24 e 25 agosto con Yoga itinerante dei Guerrieri con Swami Suryananda Sarasvati e l’Ass. Albero dello Yoga.

Una estate all’insegna della cultura, della tradizione ma soprattutto della voglia di essere protagonisti del proprio Borgo che per l’occasione si apre al Mondo e che detta la via per non deteriorare il rapporto tra esso e la natura incontaminata sia intermini di biodiversità sia in termini di Aggregazione. Non ci resta che per qualche giorno, diventare tutti Amici di una Pietrabbondante Splendidamente “Pietrabbondante”. E, con questo auspicio – concludono – Simona Atzori, non poteva regalarci parole migliori con le quali vi si invita ad essere partecipi di serate magiche e senza tempo“.

Vittorio Labanca