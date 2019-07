Home Eventi e Serate La magia del buskers festival sbarca a Castel del Giudice: 17 e 18 agosto 24 luglio, 2019 teleaesse.it Eventi e Serate

La magia dell’arte di strada incanta Castel del Giudice – borgo antico tra l’Alto Molise e l’Abruzzo, a 20 minuti da Isernia e a 10 minuti da Castel di Sangro – sabato 17 e domenica 18 agosto, per la 4° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival, rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise.

Un evento consolidato negli anni, che attira a Castel del Giudice spettatori da tutto il Centro Italia, e per la nuova edizione si presenta ricco di novità, per stupire il pubblico con spettacoli coinvolgenti e scenografici, musica, acrobazie al limite del possibile, portati in scena dai migliori talenti dell’arte di strada italiani e del mondo, e tante iniziative collaterali. Gli artisti, a partire dalle 20, daranno vita a show sorprendenti tra le stradine e le piazze del paese e del caratteristico albergo diffuso Borgotufi, con le sue casette di pietra che si affacciano sul paesaggio decorato di vette e boschi.

Grandi e piccoli vivranno così una festa itinerante, godendo nelle due serate del festival di performance uniche. Tante le opportunità per i bambini, che dalle 16 si divertiranno nell’area bimbi, con animazione magica, caccia al tesoro, musica, i giochi di una volta. Non mancherà l’area street food con cibo di strada, piatti tradizionali, birra artigianale e gustose prelibatezze.

La direzione artistica del festival è affidata ancora una volta a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia e direttore organizzativo del Ferrara Buskers Festival, la rassegna internazionale del musicista di strada più grande del mondo. Il Casteldelgiudice Buskers Festival è stato scelto nel 2018 dal Corriere della Sera tra i migliori 11 festival italiani. Fa inoltre parte del progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise, guidato da Vincenzo Cotugno.

La manifestazione rientra, inoltre, tra le iniziative del Piano del Cibo, che prevede azioni relative al sistema agroalimentare locale all’insegna dell’ecologia, la riduzione degli sprechi alimentari e lo sviluppo sostenibile. Questo nuovo approccio all’enogastronomia è il fil rouge che lega il Casteldelgiudice Buskers Festival alla Festa della Mela, la cui 2° edizione si terrà il 13 ottobre.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice in collaborazione con la Pro Loco di Castel del Giudice.