Sport, 111 atleti per la 1^ edizione di CorriAmo Capracotta

Prima edizione di “CorriAmo Capracotta“. Gara che si è svolta ieri grazie alla collaborazione dell’ASD Athletic Club Termoli, in collaborazione con il Comitato Fidal Molise, il Comune di Capracotta, la Pro-Loco Capracotta, l’Avis Capracotta, lo Sci Club Capracotta e i servizi di ASD CronoIsernia, Croce Rossa Italiana Comitato di Isernia, le Forze dell’Ordine, il personale sanitario ed i volontari.

La manifestazione ha incluso anche una gara per le categorie giovanili, a cui hanno partecipato molti ragazzi dello Sci Club Capracotta. Perfetta l’organizzazione sia nella zona partenza/transito/arrivo, nonché sul percorso, che abbracciava l’intero paese nel suo perimetro urbano, ripetendo il tracciato di un’altra manifestazione del passato che si correva negli anni ottanta a Capracotta: “Il Trofeo San Sebastiano“.

Dunque continua negli anni, anche se a fasi alterne, la passione del nostro paese nell’organizzare gare di podismo su strada e di corsa in montagna, il tutto per promuovere il binomio sport e territorio e portare visitatori nel nostro paese.

Ieri tanta fatica da parte dei 111 atleti classificati nella gara competitiva, ma tutti, con entusiasmo e con il sostegno di un numeroso pubblico a bordo strada, hanno raggiunto il proprio obiettivo.

Nelle gare come quella di ieri, gare per amatori e appassionati della corsa in generale, deve valere sempre la massima: “La ragione per cui si corre non è tanto che vogliamo battere tutti gli altri, ma che vogliamo stare con tutti gli altri (Scott Jurek)”.

Il prossimo appuntamento con la corsa è a Prato Gentile, domenica 11 agosto, alle ore 9.30. Si tratta della 4^edizione di Capracotta Trail, organizzata dallo Sci Club locale: una competizione che si disputerà su un tracciato lungo 14 chilometri.

Oreste D’Andrea

(Presidente Sci Club Capracotta)