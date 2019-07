Home Abruzzo Sanità, a Scanno il congresso multidisciplinare organizzato dai chirurghi abruzzesi 20 luglio, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Come da 21 anni tornerà a settembre prossimo il Congresso Multidisciplinare, nei giorni 13 e 14, a cura del “Circolo dei chirurghi abruzzesi” e organizzato da Ardito G., Avenia N., Campana F.P., De Toma G., D’Ugo D., Gaspari A.L., Giuliante F., Nuzzo G.

Quest’anno il tema del convegno é: “L’Università e i giovani nel cambiamento d’epoca. La terza missione per il nuovo Umanesimo”, presieduto da Gianni Letta e con le relazioni di Sergio Caputi, Eugenio Gaudio, Paola Inverardi, S. Ecc. Mons. Lorenzo Leuzzi, Franco Moriconi, Giuseppe Novelli. Interverranno: Alfonso Barbarisi, Rocco Bellantone, Paolo De Nardis, Giorgio De Toma, Domenico D’Ugo, Achille Lucio Gaspari, Cesare Imbiani, Giovanni Scambia, Massimiliano Visocchi.

Nell’ambito del congresso ci sarà la XI edizione del Premio Internazionale di Fotografia “Scanno dei Fotografi 2019”. Il tema del concorso di fotografia, con relativa mostra, verte su “Segreti e Simboli nella pietra dei Borghi d’Abruzzo”.

Naturalmente, il convegno, organizzato da medici ha diverse sessioni dedicate proprio ai problemi della medicina, a cominciare dalla tavola rotonda su “La responsabilità professionale del medico”, per poi affrontare temi specifici come “Osteoporosi e ParatiroidI: un connubio ancor poco conosciuto” per terminare a chiusura dei lavori con la “Chirurgia Mammaria”. Il Congresso è stato accreditato con ECM ed è possibile ancora iscriversi, compilando la scheda di adesione presente sul sito www.koscomunicazione.it