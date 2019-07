Home Abruzzo Scontrone, i cittadini riportano in auge la fontana delle mandrendrine: domani pomeriggio l’inaugurazione 19 luglio, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Non si conosce esattamente a quale epoca risalga la Fontana delle “Mandrendrine” di Scontrone, ma dal comune assicurano che le sue origini sono assai remote.

Ciò che è certa invece è l’origine della denominazione, derivante dal vecchio fontanile del paese, luogo dove sin dall’antichità si abbeveravano le mandrie di bovini e cavalli.

Con una sapiente opera di restauro, in questi giorni, la fontana è tornata agli antichi splendori, “grazie al lavoro di recupero e restauro che ha visti coinvolti cittadini virtuosi residenti nel borgo“, spiega a TeleAesse il Vicesindaco Erika Iacobucci.

Cosicché domani, alle ore 18 – in via Rione Torre – sarà inaugurata alla presenza della piccola comunità dell’Alto Sangro. “Ai volontari – conclude Iacobucci – va il plauso dell’Amministrazione comunale per la collaborazione nella rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni“. L’invito alla partecipazione è aperto a tutti.