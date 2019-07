Home Attualità Sessano del Molise, l’estate si accende con il concerto della Riserva Moac 17 luglio, 2019 teleaesse.it Attualità

È pronto il programma delle festività sessanesi, con la «Riserva Moac» che chiamerà a raccolta tutti i «riservisti» e gli appassionati di musica in genere per un concerto, previsto per mercoledì 7 agosto, in cui strumenti etno e elettronici produrranno suoni glocal di grande contemporaneità e divertimento puro.

La «Riserva Moac» suona in Italia e in Europa da oltre quindici anni, da quando, nel 2003, salì sull’importante palcocenico di «Arezzo Wave». Da sempre i musicisti della band hanno cercato di fare dell’umanità della musica il punto fondamentale della loro poetica, cercando incontri e confronti da cui far scaturire mescolanze necessarie per il futuro dell’Umanità.

Ma prima della serata più importante, ci saranno altri eventi.

Venerdì 2 agosto suonerà, in piazza Padre Carmelo Durante, l’orchestra di Giuliano Spina;

Martedì 6 agosto, spazio ai bambini con lo spettacolo teatrale «Il magico mndo dei burattini», nel pomeriggio, e la cover-band «Le Orme dei Pooh» in serata.

Giovedì 8 agosto il gruppo folk di Casacalenda, «Bufù», riporterà il pubblico alle proprie radici, alle tradizioni molisane più antiche. Molto fitto, come sempre, anche il programma religioso per le ricorrenze importanti della Beata Vergine degli Angeli e del patrono San Donato.

Domenica 11 agosto, invece c’è l’appuntamento ormai diventato tradizione del «Memorial Renato Venditti», giunto alla XXIII edizione, che vedrà gareggiare tra loro gli sportivi della pesca.