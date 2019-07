Home Molise Campitello di Roccamandolfi, si festeggiano i 5 anni della festa del pastore: Orizzonti del Matese ricorda Pietro Ricciardone 17 luglio, 2019 teleaesse.it Molise

Festeggia cinque anni – domenica 21 luglio – la festa del pastore riportata in vita dall’Associazione Orizzonti del Matese. Grazie alla spinta propulsiva del sodalizio nato a Roccamandolfi, questa che negli anni ottanta era una delle giornate più importanti del calendario estivo molisano è tornata, con non poca fatica, a riprendere il volo ed a distinguersi per le peculiarità che custodisce.

Pascoli incontaminati e produzioni casearie eccelse, hanno sempre caratterizzato il territorio matesino che oggi rivendica, grazie ai volontari di Orizzonti del Matese, quel ruolo primario affidato dalla storia. Oggi si punta a richiamare su queste montagne un turismo di nicchia e favorire concrete possibilità occupazionali che ne possono derivare attraverso il costituente Parco del Matese.

Argomento, quest’ultimo, che sarà affrontato in un dibattito – alle 10.30 – a dir poco interessante, con ospiti che finalmente potranno spiegare finalità, limiti e potenzialità di questo “strumento” che andrà ad implentare le aree limitrofe della Campania, già tutelate dalla legge.

Ma oltre alla tavola rotonda, nella quale sono stati invitati il governatore del Molise Donato Toma; l’assessore alle politiche agricole ed agroalimentari Nicola Cavaliere; il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone; il già presidente della Regione Molise Michele Iorio; il presidente della consulta del Matese Vincenzo D’Andrea, il funzionario della Regione Nicolina Del Bianco e il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, Il programma – come sempre vivace e interessante – propone alle ore 9 l’ingresso negli stazzi di mucche e pecore. Qui si potrà assistere alle gare di tosatura, mungitura e marchiatura degli ovini e dei capi di bestiame. Alle 12.30 la degustazione delle prelibatezze alimentari tipiche della montagna roccolana e a seguire i giochi, le passeggiate a cavallo, balli e canti.

Il Comune di Roccamandolfi e la Regione Molise hanno patrocinato la festa. Nei giorni scorsi sul pianoro di Campitello sono state rifatte le staccionate e, attraverso interventi mirati, sistemata l’area per accogliere gli innumerevoli visitatori.

L’edizione 2019 fa registrare la triste e grave scomparsa di Pietro Ricciardone. Il cinquantacinquenne era il turbo dell’organizzazione, l’indimenticabile amico di tutti, sempre in prima linea per la migliore riuscita di questo grande “happening” dei pastori. A lui il direttivo dell’Associazione Orizzonti del Matese ha voluto dedicare questa giornata speciale, per ricordare l’uomo, il suo esempio, l’amore per la sua Roccamandolfi. Un modello da imitare per i giovani del paese matesino.