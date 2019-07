Home Sport Basket, concluso il campus EBR delle cestiste a Pescasseroli 15 luglio, 2019 teleaesse.it Sport

Grande successo perla prima edizione dell’EBR stage Excellence 2019. Raduno tecnico firmato da Laura Ortu, attuale direttore sportivo di Elite Basket Roma. Un concentrato sardo di emozioni e professionalità che mette nel suo lavoro per questo sport, cosa che ha fatto a Pescasseroli dal 6 al 12 luglio nel ritiro organizzato all’interno l’Hotel Residence Primula.

Tante le atlete provenienti da tutta Italia per questo stage tutto al femminile, il primo in Italia improntato sul 3×3: disciplina diventata da poco Olimpica. Uno staff eccezionale formato dalle campionesse del mondo Ciavarella Rulli , Filippi e D’Alie capitanate dall’insostituibile coach Angela Adamoli, ed il leggendario coach Fabio Fossati, ex mitico playmaker – negli anni settanta – dell’IBP Roma.

A completare lo staff una colonna portante della Sardegna Piero Ebau coach, Andrea Isacchini e il play maker dell’Elite Roma Marta Grattarola. In una settimana sola si è visto come le atlete possano migliorare lavorando sui particolari fisici mentali e tecnici. La ciliegina di questo stage è stato il clinic organizzato in esclusiva per EBR dalla Federazione Abruzzo e dal Cna, tenuto da i due coach più vincenti Fossati e Adamoli che hanno saputo trasmettere alle ragazze e ai colleghi presenti, oltre all’aspetto tecnico, l’aspetto mentale sempre più valorizzato e riconosciuto fondamentale nello sport.

Si conclude così un’esperienza meravigliosa, che avrà un sicuro seguito con l’ambizione di ampliarsi già dal prossimo anno per diventare in futuro, un punto di riferimento per tutte le cestiste italiane, ma non solo: siamo sicuri che Ortu sia già al lavoro per migliorare la seconda edizione.