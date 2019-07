San Pietro Avellana, XIII° gara podistica “Re Fajone – Memorial Simone Di Luozzo”

Con la presente ho il piacere di comunicarVi, che il giorno 14 luglio codesta Pro Loco, con il patrocinio del Comune di San Pietro Avellana organizzerà l’ormai consolidata manifestazione podistica Re Fajone, giunta alla XIII edizione, diventata anche Memorial in ricordo della prematura scomparsa del giovane di origini sanpietresi Simone Di Luozzo.

Questa gara è diventata negli anni un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di questo sport, che partecipano in gran numero non solo da tutto il Molise, ma anche dalle regioni limitrofe, Abruzzo, Lazio, Campania. Sin dalla I° edizione è stato ammirato e apprezzato il percorso, che nei suoi 11 km attraversa ben tre comuni (San Pietro Avellana – Castel di Sangro e Vastogirardi), due Province (Isernia e l’Aquila) e quindi anche due regioni (Molise ed Abruzzo); completamente immerso in un territorio straordinario, diventato da qualche anno patrimonio Unesco.

I nostri ricchi pacchi gara ed i premi in natura saranno composti con prodotti tipici del posto, (prodotti al tartufo, caciocavalli, salumi ecc.) inoltre alla fine della manifestazione ci sarà un ricco pasta party accompagnato da musica e divertimento all’interno della riserva MAB (Man and Biosphere) di Montedimezzo, patrimonio anch’essa Unesco. Anche quest’anno la nostra gara fa parte del circuito Corrilabruzzo, valevole per la categoria ORO (50 punti).

Per chi non potesse partecipare alla manifestazione agonistica sarà data la possibilità di correre facendo parte della categoria “non agonistica” e inoltre sarà organizzata una passeggiata non competitiva per far apprezzare le bellezze dei luoghi anche a eventuali accompagnatori e familiari degli atleti, restano confermate come sempre anche le gare classiche dedicate ai più piccoli.

Insomma sarà una festa dello sport aperta a tutti.

Pro Loco San Pietro Avellana