Memorial Rosario Romele, a Colledimezzo la 2^ edizione della corsa podistica

Si chiama Colletrail la corsa podistica mista trail-strada in programma a Colledimezzo – domenica 14 luglio – per ricordare Rosario Romele, conosciuto come Ross, imprenditore colledimezzese scomparso a luglio 2017 e appassionato di sport e di corsa in particolare.

L’idea di una corsa podistica nel suo paese era una tra le tante che Romele voleva realizzare, per far conoscere a tutti la bellezza di Colledimezzo. L’anno scorso i suoi cari hanno raccolto la sua eredità, organizzando una competizione da 11 chilometri, il cui ricavato è stato destinato in beneficenza all’associazione di volontariato Gli Amici di Marcello e all’associazione Pro Loco Colledimezzo.

Quest’anno si replica con la seconda edizione, che ha mantenuto invariato il percorso ma ha apportato anche alcune novità. “Abbiamo un sito web rinnovato e ricco di novità, tra cui i programmi di allenamento personalizzato, la possibilità di fare una donazione alla causa e, ovviamente, la possibilità di iscriversi comodamente online” – dice Diego Carrea, presidente dell’ASD Abruzzo Runners che quest’anno è promotrice della corsa. “Ma l’innovazione più grande consiste nella possibilità di effettuare i pagamenti sul sito con crypto monete come Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. L’organizzazione dell’evento è composta principalmente da giovani under 40 e vogliamo dimostrarlo anche attraverso le nuove tecnologie e una comunicazione online all’altezza del nostro territorio“.

Ultima novità di questa edizione è la Colle Kids Run, la corsa dedicata ai bambini da 0 a 15 anni. Dopo la corsa ci sarà a il “Summer Lake Party”, una festa vista lago del Sangro con street food, artigianato e musica live con Domenique Las Bas.

L’appuntamento è a Colledimezzo domenica 14 luglio alle ore 15:00 per la corsa bimbi, alle ore 18:00 per la corsa adulti e alle 21:00 per la festa.

Per tutte le informazioni: www.colletrail.com.