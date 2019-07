Home Cronaca Pescocostanzo, apre lo sportello Postamat: operativo h 24 tutta la settimana 3 luglio, 2019 teleaesse.it Cronaca, Video

E’ venuta persino la direttrice della Filiale di Poste dell’Aquila, Roberta Iacovozzi, accompagnata dalla responsabile della gestione operativa Paola Innocenzi, all’inaugurazione del nuovo sportello Postamat ubicato all’esterno dell’Ufficio Postale di Pescocostanzo.

Un traguardo importante per l’Azienda, che proprio recentemente ha aperto le connessioni wi-fi free sugli uffici del comprensorio, ma anche motivo di grande soddisfazione per il comune degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo che finalmente, alla stregua delle più blasonate località turistiche, riesce ad ottenere un servizio essenziale sia per l’utenza locale che per i vacanzieri. Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24.

Stamane al taglio del nastro dell’ATM Postamat ha presenziato il consigliere comunale di Pescocostanzo, Gioacchino Sciullo, delegato dal sindaco; il direttore dell’ufficio Omar Maddamma ed il media relations di Poste – Abruzzo Vittorio Di Guilmi.

