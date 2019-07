Home Attualità Agnone, Piero Pescetelli eletto per la quarta volta presidente del Rotary Club 3 luglio, 2019 teleaesse.it Attualità

Piero Pescetelli, medico-cardiologo e stimato professionista, è il 31° presidente del Rotary Club di Agnone. Ha già rivestito il medesimo incarico negli anni scorsi e ha le idee chiare di cosa fare ed organizzare col prestigioso Club dalla “Ruota dentata”.

Per molti il Rotary è solo un’associazione dedita alle conviviali. Sorride Pescetelli. “Non c’è affermazione più sbagliata –esordisce il Presidente. “Il Rotary è un’organizzazione internazionale di persone unite nell’impegno di migliorare la qualità della vita nel mondo. Per le sue uniche caratteristiche di vocazione al servizio, al di sopra degli interessi personali, la comunità internazionale ha riconosciuto al Rotary, unica tra tutte le associazioni, un seggio permanente nell’assemblea delle Nazioni Unite. I rotariani sono dei leader, cioè persone certamente brave nel proprio mestiere, ma soprattutto un esempio positivo nella comunità in cui operano. Persone votate al servizio al di sopra degli interessi personali e che credono nel valore dell’amicizia. Le aree tematiche di intervento del Rotary –aggiunge Pescetelli– sono quelle di promuovere la pace attraverso la collaborazione tra i popoli, la prevenzione delle malattie (progetto quasi completato di eradicazione della poliomielite dal mondo), la crescita delle economie locali, il sostegno all’istruzione, la tutela della madre e del bambino, l’acqua come bene inalienabile per tutti i popoli.

Ogni azione fatta dal Rotary, sia essa mondiale che locale, risponde ad interventi in queste aree tematiche. Nell’assumere, per la quarta volta, la Presidenza del Rotary Club di Agnone –sottolinea Pescetelli– in accordo con Direttivo, abbiamo elaborato un piano strategico finalizzato al mantenimento e al rafforzamento dell’effettivo per dare vita e prosperità futura alla nostra associazione, ma soprattutto ad interventi di service indirizzati alla popolazione locale. In tale ottica abbiamo previsto per l’anno sociale 2019-2020 molti progetti.

Già è in essere la partecipazione di due bambini iraniani, figli di profughi, al campo scuola della Protezione Civile in Agnone per favorire l’integrazione e la normalizzazione dei rapporti di convivenza con gli ospiti stranieri. Il 21 settembre in programma la giornata della prevenzione Cardio-Vascolare con il “Progetto Cuore” consistente nella stratificazione del rischio CV individuale attraverso misure multimetriche (PA, glicemia, colesterolemia, ECG) così come indicato dal Ministero della Salute in collaborazione con le società cardiologiche nazionali ed europee; sarà presente in Agnone, in Piazza Unità d’Italia, un camper attrezzato per screening e prevenzione acquistato dal nostro distretto rotariano (il 2090 che comprende Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria); tutti i cittadini che lo vorranno potranno sottoporsi gratuitamente ai test. Il 29 settembre la presentazione libro “Sulla schiena del cielo” dello scrittore Alfredo Carosella con degustazione di vini e cibi. Per il progetto “Scuole Cardioprotette” la donazione di tre defibrillatori semiautomatici ai poli scolastici di Agnone con la formazione del personale addetto (corso BLSD). Per la promozione delle economie locali abbiamo in programma un convegno presso Palazzo Ducale in Poggio Sannita con l’incontro coi Sindaci e cittadini sul tema della promozione del prodotto DOP (olio EVO di Poggio, mele di Casteldelgiudice, legumi di Capracotta, prodotti a km 0) al fine di presentare l’agro-alimentare di qualità quale volano per le esauste economie locali. Quindi la creazione di Club Interact.

In collaborazione con la Caritas Diocesana, cercheremo di erogare un contributo economico di 2500 euro per consentire la realizzazione di un intervento cardochirurgico su un piccolo paziente albanese affetto da cardiopatia congenita all’Esperia Hospital di Modena. Attiveremo la raccolta fondi per la ONLUS collegata al Beit Cure Hospital di Lusaka/Zambia per la realizzazione di un ostello per accogliere mamme di bambini operati di palatoschisi dalla equipe di volontari italiani chirurghi maxillo-facciali di cui fa parte l’agnonese dott. Luca Rosato. La partecipazione al “Global Grant” del Rotary di Ancona per la creazione di un centro di preparazione di valvole cardiache omograft per il trattamento cardiochirurgico delle cardiopatie congenite infantili in India (il nostro club parteciperebbe con un contributo, assieme ad altri club del distretto), teso a salvare circa 150 mila bambini indiani che altrimenti sarebbero destinati a morire entro il primo anno di vita. Per gli Incontri Tematici quelli con il fotografo viaggiatore Danilo Di Nucci (reportage di viaggi); col dott. Gabriele Amicarelli (micologo: la conoscenza dei funghi); con l’agronomo (le piante officinali); con ML Bianco (la preparazione salutare dei cibi); col dott. F. Giamattei ed il presidente dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) M. Carafa giornalista di Rai 3 (“sport e salute”); col maestro scacchista Padre Gennaro Cicchese (il gioco degli scacchi, storia, regole, tecniche e piccola esibizione).

Non ultimi il convegno sullo spopolamento delle aree interne in collaborazione con la Caritas Diocesana; l’incontro sul tema dell’anno in merito al progetto “Legalità”; la Giornata dedicata al parco dell’oratorio; la festa degli alberi con nuove piantumazioni; la tradizionale mostra-mercato di fiori e piante con una Casetta del Libro, piccola edicola lignea contenente libri di libera lettura per allietare il tempo dei fruitori del parco. La partecipazione al Campus Disabili Abruzzo-Molise ed al Ryla. Non mancherà il Premio “Una Vita per il Lavoro”. Il Rotary Club -conclude Piero Pescetelli- costituisce un vanto per le città che ne ospitano uno, esso costituisce una sorta di ambasciata dell’ONU. La sua presenza nel territorio va preservata ed incoraggiata per il territorio e la sua crescita. Ogni chiusura di un club lascia il territorio più povero e miserabile”.

