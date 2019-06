Vastogirardi, l’orso bruno marsicano ama l’Alto Molise: focus sulle abitudini del plantigardo con le associazioni Intramontes e Salviamo l’Orso

Parte in quarta e lo fa con un evento di assoluto rilievo il neo direttivo della Pro Loco di Vastogirardi, che ieri pomeriggio ha favorito nel borgo dell’Alto Molise un convegno d’interesse scientifico, curato dall’Associazione molisana ‘Intramontes’ in collaborazione con ‘Salviamo l’Orso’, sulla presenza e le abitudini dell’orso bruno marsicano in Alto Molise.

All’incontro organizzato nei locali della scuola elementare, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il neo Vicesindaco di Vastogirardi Filippo D’Aloiso.

Guarda il servizio