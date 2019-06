Home Cronaca Incidente dentro la galleria sul Piano delle Cinque Miglia 30 giugno, 2019 teleaesse.it Cronaca

E’ al vaglio dei Carabinieri la dinamica dell’incidente accaduto sulla statale 17, intorno alle 16, all’interno della galleria sul piano delle cinquemiglia, nel territorio di Rocca Pia, al Km 126,00.

Episodio che fortunatamente non ha coinvolto nessun’altro automobilista se non il conducente di una Mercedes. L’automobile – secondo la prima ricostruzione del sinistro – per diversi metri avrebbe sbandato, prima impattando contro il muretto antistante alla galleria, poi proseguendo la corsa fino a fermarsi sotto il tunnel.

Soltanto un grande spavento e neanche una ferita per il laziale alla guida del veicolo, che aveva trascorso il fine settimana in Abruzzo. L’uomo ieri aveva fatto un’escursione sulla Majella; oggi pomeriggio transitava sulla statale per fare rientro a casa.

Gli operatori intervenuti sul posto da Castel di Sangro – Vigili del Fuoco – Carabinieri ed i Sanitari del 118 – hanno gridato al miracolo quando hanno visto il conducente illeso, nonostante la vettura abbia riportato danni ingenti. I vigili del distaccamento sangrino hanno rimosso l’automobile bloccata sulla carreggiata per consentire la normale viabilità. Il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti.