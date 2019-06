Home Auguri Laurea, Wwf Molise elogia la dottoressa di Castel di Sangro Valeria Papili 26 giugno, 2019 teleaesse.it Auguri

Con la tesi in botanica forestale “La flora officinale ed alimurgica del Massiccio del Matese“, la neo dottoressa Valeria Papili ha conseguito la laurea in tecnologie forestali e ambientali, presso l’Università degli Studi del Molise.

La brillante studentessa di Castel di Sangro è stata elogiata sulla pagina ufficiale facebook del Wwf Molise anche a nome della dirigenza dell’Oasi Guardiaregia – Campochiaro.

“Tesi in Oasi. Un interessante studio sulla flora officinale e alimurgica del Matese, alcuni dei punti campionati ricadono nel territorio della Riserva“, scrivono i responsabili del Wwf Molise che poi le augurano “Un in bocca al lupo per i suoi futuri studi“.

Alla dottoressa Papili le congratulazioni della redazione di TeleAesse.