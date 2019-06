Castel di Sangro, Almerinda Di Carlo vince il ‘pennello d’oro’ in Toscana

L’artista castellana Almerinda Di Carlo ancora una volta porta in alto la bandiera dell’Abruzzo in un concorso di pittura nazionale. La meritata affermazione stavolta arriva con la partecipazione al premio “Pennello d’oro” che ha conquistato in Toscana, a Cortona (Ar), con la tela “Vitalità dell’anima“, sottoposta al vaglio di una giuria di cinque professionisti. Risultato: primo posto nella categoria “pittura informale“.

La creazione artistica in questione è stata esposta ed apprezzata dal pubblico nel chiostro del convento di Sant’Agostino – dal 14 al 23 giugno – in occasione della manifestazione “Albatros a Cortona” nella quale la pittrice è stata premiata con un preziozo pennello in oro di 18 carati.

“E ‘stata una emozione grande e ancora non ci credo“, sono state le prime parole pronunciate nel momento della cerimonia finale. “Questo concorso – sottolinea Almerinda – mi consentirà di partecipare alla collettiva “Le grandi mostre del palazzo Zenobio” che si terrà a Venezia dal 04 al 19 luglio, curata dallo storico e critico d’arte, Giorgio Gregorio Grass0; qui porterò in esposizione un’altra mia importante opera: Il Dono della vita“.