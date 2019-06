Home Sport Villetta Barrea, al via la quarta edizione della Granfondo nel Parco Sarto 26 giugno, 2019 teleaesse.it Sport, Video

Quando nel 2016 gli organizzatori Nicolangiolo Zoppo e Simone Carbutti diedero vita a questa manifestazione furono guardati con po’ di scetticismo poiché, nonostante la bellezza dei paesaggi e i tracciati spettacolari che bene si prestano all’uso della bicicletta, prima di allora nessun evento ciclomatoriale si era svolto su un circuito disegnato completamente all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

Però i fatti, a distanza di quattro anni, hanno dato loro ragione, dimostrando, con eccellenti risultati, come sia possibile coniugare la pratica sportiva, se non inquina, con l’aspetto naturalistico, nel rispetto dell’ecologia e dell’identità dei luoghi attraversati senza stravolgere nulla, ma anzi apportando quel tocco di colore in più con le centinaia di maglie da ciclista.

A maggior ragione questa volta, oltre al tradizionale giro gourmet che darà modo ai più tranquilli di pedalare in scioltezza assaporando le prelibatezze locali, con il rischio di mettere su qualche etto piuttosto che consumare grassi, alla manifestazione sarà abbinato il Dinamo Camp. Quest’ ultima novità riguarda la possibilità di sostenere, attraverso l’acquisto di un pettorale solidale, le strutture pensate per offrire ai ragazzi disabili delle opportunità di svago, ma per poterlo fare necessitano di essere attrezzate.

La granfondo, invece, come nelle precedenti edizioni richiamerà atleti preparati, al di la delle velleità di classifica, in quanto il percorso che si sviluppa su un tracciato di 115,81 km e ha un dislivello di circa duemila metri soltanto per essere portato a termine richiede delle gambe allenate e tanta determinazione, soprattutto nel finale dal momento che l’arrivo è previsto dopo la lunga scalata che da Scanno si conclude a passo Godi dove sarà posto il traguardo.

Non prendete quindi altri impegni per domenica prossima, 30 giugno, perché gli organizzatori, insieme al noto telaista, main sponsor della manifestazione, vi aspettano a Villetta Barrea per la quarta edizione della Granfondo nel Parco Sarto.

P.R.