Pescolanciano, convegno sul disagio giovanile: serve una buona prevenzione per evitare la devianza 24 giugno, 2019

Nel tentativo di fare prevenzione a Pescolanciano già da alcuni anni è attivo un centro di aggregazione giovanile che intende offrire ai ragazzi del posto la possibilità di incontrarsi e fare esperienze di gruppo in un ambiente reso protetto dalla presenza delle educatrici. Il servizio è stato progettato dall’ dell’associazione Pianeta Giovani di Isernia che lo gestisce utilizzando i fondi provenienti dall’8 x 1000 alla Chiesa Valdese che proprio nel piccolo comune dell’Alto Molise ha una sua rappresentanza.

Considerata l’importanza del tema, sabato scorso si è svolto a Pescolanciano un interessante dibattito che ha visto coinvolti gli operatori del locale centro di aggregazione giovanile oltre al sindaco del piccolo comune e alcuni membri del direttivo

Durante l’ incontro impreziosito dalla presenza della dottoressa Lucilla Tanno, counseling filosofico, sono state messe in risalto le problematiche relative al disagio giovanile e come queste siano presenti anche nelle piccole comunità nonostante un ambiente più sicuro potrebbe far supporre che i ragazzi vivano una vita più serena. Però al giorno d’oggi dal momento che l’emulazione di forma di vita anomali passa attraverso i media e i social network anche nelle aree rurali al pari dei contesti urbani non è difficile riscontrare problemi di devianza tra i minori.

Piergiorgio Rocci