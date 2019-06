Suoni dell’acqua sulla via dei mulini, appuntamento domani a Colle d’Anchise

Il Molise e le sue unicità, celate tra flora e fauna, come ogni cosa preziosa, a ridosso del corso d’acqua del fiume Biferno, terreno fertile e casa accogliente. Un percorso che va dalla Piana dei Mulini al suggestivo Mulino Corona di Baranello, per la passeggiata musicale di Molise Noblesse, Movimento per la Grande Bellezza.

La Via dei Mulini, per il ciclo Suoni dell’Acqua, è una passeggiata ecologica alla scoperta dei tesori della terra molisana che si terra domani, 22 giugno, dalla Piana dei Mulini all’antico mulino Corona di Baranello, con inizio alle 15.

“Il nuovo evento Molise Noblesse, – spiega la promotrice, la giornalista Mina Cappussi, fondatrice del Movimento per la Grande Bellezza – come al solito gratuito e aperto al pubblico, consentirà ai partecipanti di ammirare le piccole, innumerevoli, preziose perle, che si nascondono tra i boschi, sugli antichi cammini, lungo gli argini dei fiumi. La camminata, tutta into the wild, è su un percorso di bassa difficoltà, nel rispetto della flora e della fauna, che faranno da sfondo vivo e incredibilmente verde alle parole delle guide e degli ospiti speciali”.

A parlare del ruolo biologico dell’acqua, purezza e biodiversità, ci sarà il professor Nicola Prozzo, docente Unimol; il dr. Marco Tagliaferri, medico endocrinologo e diabetologo, interverrà sulle proprietà organolettiche dell’acqua; Maurizio Varriano, coordinatore nazionale Borghi d’Eccellenza, illustrerà il sistema di smistamento dell’acqua; Mina Cappussi, parlerà del progetto Molise Noblesse e dell’importanza di un approccio ecologico al sistema; Sabina Iadarola, studentessa di Medicina e Chirurgia Unimol, spiegherà come la salute passa per l’acqua; mentre Fabrizio Spina accompagnerà il cammino coi suoni delle percussioni; Samuele Doganiero, studente Unimol, laureando in Scienze Agrarie, ci racconterà della flora molisana e Paolo Monaco, studente Unimol di Economia intratterrà con una riflessione sui risvolti economici della promozione territoriale.

Tappa finale dell’escursione estiva, l’antico Mulino Corona, uno dei pochi ad acqua ancora esistenti lungo il corso del fiume Biferno.