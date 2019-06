Home Molise Corpus domini a Campobasso: torna la sfilata degli ingegni con il diavolodeimisteri 20 giugno, 2019 teleaesse.it Molise

Sfilata degli Ingegni 2019, torna a grande richiesta Ildiavolodeimisteri, l’iniziativa ideata ed organizzata da Ares che da ben dieci anni affianca alla festa campobassana per eccellenza una serie di iniziative turistiche, culturali e di puro intrattenimento volte ad esaltare ancora di più la ‘campobassanità’ di questi giorni.

Ecco allora il temporary shop che quest’anno attenderà curiosi ed appassionati in corso Vittorio Emanuele 19 quasi all’angolo con via De Attellis. Fantasia allo stato puro, cultura e tanto divertimento in uno spazio in cui abbigliamento, artigianato, libri, gadget e diavolerie varie rendono particolarmente allegro l’appuntamento con la grande tradizione.

“L’anno scorso abbiamo fatto una pausa ma devo riconoscere che l’evento ci è mancato tantissimo – spiega Paola Pietrangelo, presidente Ares – Dai tempi del grande scatulone (cit. Gino Di Bartolomeo) al centro di piazza Municipio ad oggi questo evento è entrato ormai nel nostro dna perché rappresenta la nostra vision, il nostro modo di essere. Amiamo profondamente la nostra città e tutto ciò che di bello in essa si può vivere e portare. E soprattutto ci piace condividere le cose belle che possono esaltare e rappresentare la nostra Campobasso”.

Ecco allora come sempre oggetti realizzati da giovani artigiani, idee curiose da indossare, attrezzi più o meno utili che riportano rigorosamente un diavolo, una donzella o entrambi. Sarà possibile scattare fotografie ricordo decisamente uniche o scatenarsi in divertenti evoluzioni dialettali o in quiz di cultura generale rigorosamente campobassana. Non mancheranno stornelli improvvisati e musica scacciapensieri, iniziative per i bambini e visite guidate per chi ancora non conosce gli angoli più caratteristici della città.

L’iniziativa, che non ha fini di lucro e che grava esclusivamente sugli organizzatori (non ci sono contributi da parte di alcun ente o istituzione) mira a valorizzare il più possibile la città nel giorno più importante dell’anno in termini di tradizione e popolarità. “Come sempre Ildiavolodeimisteri è per noi un notevole investimento in termini economici e di lavoro – conclude Paola Pietrangelo – ma il ritorno per noi c’è già al momento della partenza: da parte dei tanti che ci cercano e ci spingono a riproporlo, da parte della gente che ogni anno affolla il locale e nell’affetto dei tanti volontari del turismo che gratuitamente e con piacere ci aiutano sempre a realizzare il tutto”.

Oggi pomeriggio in programma lo spazio per i bambini e per le famiglie, poi alle 19 una bella serenata campobassana per cantare insieme accompagnati dal menestrello amico di Ares Antonio Nicotera. Su prenotazione le visite per la città guidate da esperti ed appassionati del luogo.

Sul profilo Facebook o sul sito tutte le informazioni e la possibilità di registrarsi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati: https://www.facebook.com/IlDiavolodeiMisteri/.

