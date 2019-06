Home Cronaca Roccaraso, violento frontale sulla ss17: tre feriti ricoverati all’ospedale di Castel di Sangro 14 giugno, 2019 teleaesse.it Cronaca

Tre feriti trasportati con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro. E’ questo il bilancio del violento frontale che nel pomeriggio ha interessato due autovetture al Km 140 della Statale 17, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Roccacinquemiglia.

A bordo della Peugeot 208 due ragazze di Napoli, frequentatrici dell’Accademia della Cucina di Niko Romito, a Castel di Sangro, alla guida della Golf invece un uomo che viaggiava nella direzione di Roccaraso.

Ancora da accertare le cause dell’invasione della carreggiata che ha procurato il brutto frontale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente disposto il ricovero nel luogo di cura delle tre persone, tutte ferite a seguito dell’incidente. I vigili del Fuoco del distaccamento altosangrino hanno subito attuato tutte le manovre utili per mettere in sicrezza gli autoveicoli da eventuali combustioni, mentre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno studiando la dinamica del sinistro per accertare le eventuali responsabilità.

Dopo il rifacimento del manto stradale dentro la galleria ‘Fiore’, da stamane gli uomini dell’Anas hanno tolto la deviazione per Castel di Sangro, dunque torna alla normalità la viabilità sulla SS 17.