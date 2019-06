Home Sport Alfedena, limitazioni al traffico per due giorni: sabato la cerimonia d’apertura della Coppa Italia di Skiroll 11 giugno, 2019 teleaesse.it Sport

Due giorni fitti di sport ad Alfedena. A dominare l’incantevole scenario naturalistico del prossimo fine settimana sarà lo Skiroll. Sono attesi gli atleti della specialità da ogni angolo della Penisola per la seconda tappa della Coppa Italia.

Il programma: si parte sabato 15 giugno, alle ore 14.30, da via Roma (davanti alla Villa Comunale) con la gara di velocità (maschile e femminile) “Team Sprint“, duecento metri tutto fiato e muscoli ad eliminazione; a seguire in programma, alle ore 18.30, l’ammassamento degli atleti (piazzale ufficio postale) e poi il corteo delle società con i gagliardetti dei club presenti, che farà sosta su via Duca degli Abruzzi (colle della croce).

Qui sul palco si aprirà la cerimonia d’apertura dei giochi alla presenza del governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilioed i sindaci del comprensorio sangrino.

Domenica 16 giugno, partenza da Villa Scontrone – ore 9 – gli atleti saranno impegnati in una gara di cinque chilometri misti. Dopo aver percorso tre chilometri sulla ss 83 marsicana gli “skirollers” entreranno nel centro abitato di Alfedena – su via Roma – fino a proseguire sulla ss 158 e terminare la corsa al Km.5 (località Tassete).

Gli organizzatori comunicano che durante le gare il traffico automobilistico subirà delle deviazioni. “Sabato (dalle 14 alle 19) via Roma e la ss 158 verranno chiuse al traffico fino al bivio di Montenero Val Cocchiara. Le vetture in transito ad Alfedena potranno procedere su via Luigi De Amicis a senso unico alternato. Stessa cosa l’indomani dalle ore 9 fino al termine previsto delle gare (circa alle 11)“.