Vastogirardi, si insedia l’amministrazione Rosato: grande festa al ristorante “La Taverna”

Comincia in un clima di serenità e festa l’avventura della neo amministrazione di Vastogirardi. Ieri l’insediamento dei consiglieri comunali nel corso della prima assemblea civica con il giuramento del sindaco Luigino Rosato e la nomina della giunta comunale composta da: Filippo D’Aloiso (Vicesindaco) e Remo Scocchera (Assessore).

Per la prima volta la carica di “delegato sindaco” alla frazione di Villa San Michele è stata affidata ad un consigliere eletto nella lista di Minoranza. Si tratta di Maurizio Sacco, quarantenne, dipendente della D’Andrea Molise srl.

Oggi al sontuoso buffet di saluto, aperto a tutti i cittadini, era presente anche il consigliere regionale del Movimento Cinquestelle Vittorio Nola. Tra le priorità individuate dal comune altomolisano, l’ottenimento della fibra ottica per consentire ai giovani di poter lavorare in loco e scongiurare lo spopolamento.

Intanto il primo cittadino non ha perso tempo e nei giorni scorsi – forte della sua esperienza di ex medico condotto e direttore del distretto sanitario Asrem – ha ispezionato l’ambulatorio comunale, riscontrando diverse carenze che già si sta adoperando di risolvere in breve tempo.

