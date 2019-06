Home Attualità Agnone, concluso con successo il corso di formazione BLSD -DAE 9 giugno, 2019 teleaesse.it Attualità

Si è svolto ieri, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone, in località Croce Sant’Angelo, il corso di formazione di BLSD + DAE tenuto dal personale del Centro di Formazione- Centrale Operativa 118- Dipartimento di Emergenza dell’ASREM.

Il corso ha permesso di acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato di incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso.

La formazione si è conclusa con l’acquisizione delle capacità per l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno.

Tutti i 18 partecipanti, provenienti dai comuni di Agnone e di Belmonte del Sannio, hanno sostenuto due prove scritte e due tecnico-pratiche che ha dato loro la possibilità di conseguire l’importante autorizzazione all’uso del defibrillatore.

Un particolare ringraziamento da parte del Cav. Mario Petrecca presidente del Nucleo ANC Agnone, va alla Dottoressa Daniela Padula direttrice del corso e medico del 118 Molise, nonché agli infermieri Loredana Gianfrancesco e Nicola Griguoli anch’essi in forza al 118 Molise, tutti accreditati e certificati AHA e IRC con esperienza professionale e didattica in materia di emergenza e pronto soccorso.

Infine un grande ringraziamento va ad Antonello Maroncelli, autista soccorritore del 118 Molise, che ha contribuito nell’ottima riuscita del corso.

Vittorio Labanca