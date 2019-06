Home Molise Staffoli, cowboy per 10 giorni: 30^ edizione della corsalonga western show 6 giugno, 2019 teleaesse.it Molise

Trentesima candelina per lo Staffoli Horses che anche quest’anno per il sesto lustro consecutivo darà vita dal 9 al 18 agosto prossimi, al più importante evento equestre che si conosca nel centro sud d’Italia.

La celeberrima manifestazione all’aperto della ”Corsalonga Western Show”, che si svolge in una location incantevole a ridosso di un altopiano incastonato tra i monti dell’Alto Molise, ai confini del Parco nazionale d’Abruzzo, ad una altitudine di 1050 metri sul livello del mare, su una bellissima vallata di 80 ettari.

“Spazi aperti e mandrie di bovini –esordiscono gli organizzatori dell’evento- si sa, sono la caratteristica di molti stati dell’ovest Americano, e sicuramente una dimensione così è difficile trovare qui in Italia. In questo remoto angolo del Molise si riesce ancora a vivere questa emozione e sicuramente è questo lo spirito che pervade l’animo dei cavalieri che si incontrano qui ogni anno, muovendosi da posti lontani e vivendo insieme un’atmosfera western fatta di vita all’aperto, gastronomia tipica, barbecue, gare di velocità e performance con le mandrie, country music alla sera e tanti, tantissimi cavalli che si muovono in libertà in questi enormi spazi”.

Ma anche spazi dedicati ai bambini con il carri trainati da cavalli o giochi gonfiabili e tori meccanici; cucina tipica e tanta musica particolare, quella dei bivacchi, delle tende con i falò dei cowboy. Tutto questo nella meravigliosa piana vicino ad Agnone. Non è agosto senza i dieci giorni di Staffoli. Non è estate senza i raduno e le competizioni dei cavalli con monta western. Come non è Western Show’ senza le attrazioni e gli stand che vendono jeans, scarpe, giacche, gilet, giubbini in pelle e tantissimi gadget oltre a selle e finimenti per il mondo equestre. Insomma un appuntamento da non perdere e si ricordi che per l’accesso e la visione dei vari spettacoli di monta o di cattura dei vitelli ed altro ancora non si paga nessun biglietto.

Vittorio Labanca