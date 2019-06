Home Attualità Rassegna letteraria “Book & Wellness”, c’è anche il Molise con Stefano Venditti 5 giugno, 2019 teleaesse.it Attualità

Ci sarà anche uno spicchio di Molise nell’edizione targata 2019 della rassegna letteraria denominata “Book & Wellness” che si svolgerà nella magnifica location del complesso termale di Porretta Terme in provincia di Bologna. Ad organizzare la kermese è il giornalista e scrittore Fabrizio Carollo, in collaborazione con Alessandra Pozzi e Alessandra Sartini, sempre molto attento a tutte le sfaccettature della cultura e dell’arte letteraria. E proprio le varie declinazioni della cultura e della letteratura saranno le vere protagoniste di una manifestazione che prenderà il via il prossimo 21 giugno.

Nel Parco delle terme di Porretta, infatti, si alterneranno, ogni venerdì fino al 9 agosto, autori e scrittori di satira, poesia, musica, filosofia, thriller, racconti e così via. Il giornalista campobassano Stefano Venditti (foto) interverrà venerdì 19 luglio alle ore 17.00 nell’ambito della presentazione del suo libro di storia militare intitolato “Viaggio di sola andata” edito da PubMe per la Collana Policromia.

Un debutto assoluto in terra emiliana per il giornalista molisano che si augura che la storia al centro del suo manoscritto possa entrare nei cuori e nelle menti del pubblico che deciderà di assistere alla presentazione del suo libro. La rassegna “Book & Wellness” è un’idea nuova ed accattivante che ha come scopo primario quello di stimolare la curiosità e l’interesse del grande pubblico delle terme, e non solo, che potrà godere della cultura e del piacere di un buon libro e di una storia coinvolgente tra un trattamento e l’altro. Cultura e benessere a braccetto, dunque, in un connubio innovativo e vincente.