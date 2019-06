Home Abruzzo “Voler bene all’Italia”, Pescocostanzo tra i 10 comuni italiani scelti da Poste italiane 1 giugno, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Il 2 giugno Poste Italiane parteciperà a Pescocostanzo a “Voler bene all’Italia”, la Festa Nazionale dei Piccoli Comuni promossa in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

“Voler bene all’Italia”, nata nel 2004 per iniziativa di Legambiente, oltre che a Pescocostanzo si svolgerà in 100 piazze d’Italia con l’obiettivo di valorizzare le piccole comunità che promuovono il buon governo dei territori, la capacità di innovare e di essere competitivi, generando investimenti per il futuro.

L’attenzione e la vicinanza di Poste Italiane verso la comunità di Pescocostanzo si è realizzata attraverso l’installazione del servizio del Wi-Fi gratuito nell’ufficio postale.

Il 2 giugno in tutte le 100 piazze sarà possibile spedire una cartolina indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per condividere i valori della Festa Nazionale dei Piccoli Comuni.

L’iniziativa è coerente con la strategia delineata dal piano strategico Deliver 2022 di Poste Italiane, volta a valorizzare le potenzialità del territorio facendo leva sulla capillarità e sul radicamento della propria rete distributiva, nell’ambito del programma in 10 punti presentato lo scorso novembre dall’ad Matteo Del Fante ad oltre 3.000 Sindaci.

Oltre che a Pescocostanzo, il 2 giugno Poste Italiane sarà a Calitri, Cineto Romano, Mandatoriccio, Berceto, San Massimo, Galliate Lombardo, Giurdignano, Pomaretto, Joppolo Giancaxio e Sant’Angelo Muxaro.

