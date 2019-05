Home Abruzzo Le tele di Luigi Baldacci in esposizione a Bomba per la giornata nazionale delle Pro Loco 30 maggio, 2019 teleaesse.it Abruzzo

In occasione della ‘Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia’, la Pro Loco di Bomba ha deciso di focalizzare la propria attenzione alla riscoperta del paese e del territorio limitrofo, richiamando la vision promossa dall’UNPLI, ovvero la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.

La mostra ha come oggetto il territorio, in cui il filo conduttore tra i vari paesi dell’area è l’opera ‘I paesi della Val di Sangro’ di Luigi Baldacci.

Il famoso pittore pescarese ha realizzato venti tele, ciascuna delle quali raffigurante un diverso centro della valle.

L’artista con il suo cromatismo e la sua forte espressività, mette in luce le caratteristiche salienti di ciascun paese, promuovendo nell’osservatore un viaggio non solo visivo, ma anche interiore.

“Con questa iniziativa – spiega la presidente della Pro Loco Antonietta Cicchini – si vuole realizzare una sorta di ‘viaggio’ tra questi paesi, immergendosi oltre che nella bellezza paesaggistica anche in quella enogastronomica. Verrà così realizzato un percorso nel centro storico di Bomba, in cui le tele verranno raggruppate, a seconda della loro posizione geografica, in diverse piazzole del borgo, dove sarà possibile sia osservare le opere che degustare le specialità dei vari paesi”.

All’ingresso della mostra – presso il Supportico – sarà sistemata la planimetria del centro storico, con l’elenco di tutte le opere e le rispettive posizioni, oltre alla nota introduttiva sia alla mostra che alla figura di Baldacci. Le tele saranno corredate da piccole didascalie esplicative, in cui verrà descritta sia l’opera che il pensiero del pittore.

Venti le tele in esposizione suddivise in 7 gruppi:

Castel di Sangro e Ateleta -> presso Via Supportico 23;

Villa S. Maria, Bomba e Colledimezzo e Civitaluparella -> presso il ‘Piano della Torre’;

Archi, Perano ed Atessa -> presso Via Forno 11;

Fossacesia, Torino di Sangro e Paglieta -> presso Piazza Crisante del Cioppo;

Ortona, San Vito Chietino -> presso Via Forno 36;

Lanciano, Castel Frentano, Mozzagrogna -> presso Via Aruccia 5 (davanti Casa Spaventa);

Guardiagrele, Pennapiedimonte, Casoli ed Altino -> presso scalinata Via Fosso.

Tutte le postazioni, saranno accompagnate da assaggi enogastronomici rispettando le specialità culinaria di ciascun paese con fiori e musica.

Il programma: alle 16 il saluto di benvenuto e la proiezione di un video; alle 16.30 l’apertura del percorso ; alle 20 la chiusura della mostra. A seguire un momento ludico-culinario sul Piano della Torre, dove si potrà anche degustare un buon panino con la salsiccia.