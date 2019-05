Home Abruzzo Pescasseroli, concerto della fanfara della Polizia di Stato e il convegno: “Non eroi ma uomini per bene” 30 maggio, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Nasce dalla collaborazione tra “l’Associazione Culturale Commercianti Centro Storico” e “Associazione Pescasseroli è W” il progetto “Non eroi ma uomini per bene“, che sarà presentato al pubblico domenica 9 giugno nella capitale del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Una giornata dedicata alla lotta contro ogni tipo di mafia e di illegalità.

Il programma: alle ore 12 alla sarà messo a dimora “l’Albero della Legalità” con la deposizione di una targa in ricordo delle vittime di tutte le mafie. Nel pomeriggio, presso il cinema “Ettore Scola“, si terrà un convegno alla presenza di uomini e donne, testimoni viventi della lotta contro ogni tipo di mafia.

I relatori: dott. Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi, autore del “Protocollo Antoci”, applicato in tutta Italia e vittima di un attentato mafioso, dal quale è uscito illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta; la dott.ssa Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino che, a causa del suo lavoro di cronista giudiziaria e per la sua attività contro la camorra è stata negli anni più volte minacciata di morte e per questo è costretta a vivere sotto scorta; don Aldo Antonelli, Coordinatore di Libera per la Provincia dell’Aquila e noto come “prete scomodo e prete Rosso“; dott. Antonio Carrara, ex presidente del PNALM. Modera il dibattito il giornalista RAI Danilo Procaccianti.

Prima del convegno la Fanfara della Polizia di Stato si esibirà in piazza Sant’Antonio. Gli agenti mostreranno al pubblico la macchina di rappresentanza della PS “Lamborghini”.

Le due associazioni hanno lavorato affinché la tematica trattata fosse portata all’attenzione dei più giovani, coinvolgendo i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce, i quali hanno collaborato con il progetto “le mie mani sono pulite“.

Saranno presenti gli stand delle forze armate.