Home Eventi e Serate ‘Le ciammaruc della Rocca”, la sagra più gustosa del Matese si fa a Roccamandolfi 29 maggio, 2019 teleaesse.it Eventi e Serate

Per il quinto anno consecutivo a Roccamandolfi si ripete la Sagra della Lumaca. Ad organizzarla è l’iperattiva Associazione Orizzonti del Matese, in coincidenza dei festeggiamenti in onore di San Liberato Martire.

Due giorni – sabato 1 e domenica 2 giugno – nei quali va in scena il piatto per eccellenza della tradizione locale: le “Ciammaruc della Rocca“, all’interno dell’edificio scolastico.

Per le stradine dell’incantevole borgo alle falde del Matese, centinaia di pellegrini provenienti dai paesi del Molise e dalle regioni limitrofe, saranno ammaliati dall’odore irresistibile della rinomata specialità. Una tradizione che si ripete soltanto una sola volta all’anno, la prima domenica di Giugno. Dunque un evento unico, che sin dall’origine ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione della gastronomia locale.

L’impegno per la buona riuscita della sagra viene da parte di tutti i membri dell’associazione, dalla disponibilità dei numerosi ragazzi e dalle signore del paese, che si prodigano con le loro leggendarie doti culinarie, per garantire la squisitezza di questa autentica prelibatezza.

La sagra della lumaca offre l’occasione di degustare un piatto raramente disponibile, davvero dal sapore genuino. La ricetta è segreta e viene custodita gelosamente dalle donne più anziane che la tramandano alle figlie o alle nuore.

Mercatini vari e spettacoli musicali completano i festeggiamenti in onore di San Liberato, il tutto organizzato e curato nei minimi particolari per far vivere ai turisti il suggestivo borgo dei briganti.