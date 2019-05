Castel di Sangro, raduno della scuderia Ferrari Club Viterbo: 8 – 9 giugno

Verranno a rombare sulle strade dell‘Alto Sangro i potenti motori delle Ferrari, sabato 8 e domenica 9 giugno.

Grazie alla smisurata passione di Domenico Fisco, meccanico – concessionario di automobili, inguaribile estimatore del cavallino rosso – organizzatore storico di gare con prototipi, slalom e piste – si sono gettate basi solide per la migliore riuscita della manifestazione, che sarà articolata come detto in due giornate.

Un raduno dal sapore “amarcord”, circa 50 i partecipanti, dove vedremo sfilare tutte le cilindrate della casa automobilistica di Maranello (208 – 328- 348 – 360- 430 – 458 – 488), le quali arriveranno a Castel di Sangro con gli associati della Scuderia Ferrari Club di Viterbo, guidati da Benedetto Paoloni.

L’evento dunque si annuncia elettrizzante per gli appassionati dei motori, che avranno persino la possibilità di entrare all’interno delle fuoriserie e fare giri di prova sulle strade di Castel di Sangro, accanto ai piloti dei bolidi. Appuntamento, questo, previsto per sabato dalle ore 17.30 alle 20, nella zona di via Porta Napoli.

L’arrivo delle Ferrari a Castel di sangro è fissato alle ore 16.30.

La mattina di domenica 9 giugno – 9.30 – la carovana rossa si muoverà sulla statale 17 per attraversare i paesi degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo: Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo. Poi il ritorno a Castel di Sangro, all’Hotel don Luis, e a seguire il pranzo nel ristorante dell’Hotel Don Luis.

Sponsor del raduno è un altro grande estimatore dei motori: “Orsini Market” di Carlo Orsini. L’organizzatore Fisco desidera “ringraziare l’amministrazione castellana ed il sindaco per aver concesso l’autorizzazione e gli spazi nel centro urbano”.