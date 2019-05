Agnone, raduno dei vespisti: pronti a far ronzare i motori

Una primavera che stenta ad arrivare. Un maggio uggioso e freddo che ancora non spinge la gente dei monti alto molisani a pensare a escursioni o gite. Ed invece in controtendenza ad un periodo atipico che dovrebbe far registrare temperature tiepide e sole è il “Vespasannita” di Agnone che ha in programma per domenica 26 la prima uscita stagionale sulle mitiche due ruote. Nato lo scorso anno il Vespa Club Agnone ha già partecipato a rassegne di spessore.

Un raduno quello previsto per domenica che richiamerà centinaia di appassionati ch avranno la possibilità di visitare le bellezze alto molisane. Sono attesi equipaggi provenienti dalle regioni limitrofe soprattutto dall’Abruzzo e l’organizzazione ha pensato a tutto: dalla colazione ai gadget, dall’aperitivo al pranzo. Ma su tutto la benedizione che verrà data ai “vespisti” in prossimità della chiesetta rurale di Sant’Onofrio (a circa sei chilometri da Agnone) dove verrà celebrato un incontro religioso. Poi tutti in sella per un tour che si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Al termine, ai primi cento equipaggi iscritti, verrà data una placca commemorativa dell’evento realizzata artigianalmente in rame e numerata singolarmente.

Il Vespa Club Agnone nasce per promuovere l’attività vespistica, per partecipare alle manifestazioni che si svolgono sotto l’egida del Vespa Club Italia e per organizzare attività sportive, turistiche, culturali e ricreative in vespa, nel segno dell’amicizia, del reciproco rispetto e della proverbiale fratellanza che unisce gli amanti della mitica motocicletta. Il presidente del sodalizio nato il 13 marzo dello scorso anno è Carmine Cavarozzi “Ad oggi -afferma il presidente- siamo riconosciuti come associazione senza scopo di lucro affiliata al VCI e godiamo di tutti i diritti di questo stato. Il Club –aggiunge- che ha sede sociale in Agnone, presso il bar Aquilonia e conta una trentina di associati. Le finalità –conclude Cavarozzi- saranno quelle di riunire gli appassionati dell’Alto Molise”.

Carmine Cavarozzi, primo Presidente del Vespa Club Agnone, è coadiuvato da Luca Pierantonio come vicepresidente; Vincenzo Piccirilli quale Segretario e dai Consiglieri Tommaso Ruggiero e Paolo Bianchini. Un’associazione che sta crescendo sempre più con tesserati e appassionati vespisti provenienti dal vicino Abruzzo e da tutti i centri dell’isernino. Fra i soci anche il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio sempre fedele all’amore della sua “Vespa”.

Vittorio Labanca