Castel di Sangro ‘Aldica Dance’, le danzatrici “under 9” vincono il campionato nazionale in Basilicata

La trasferta in Basilicata è stata coronata dal successo, lo scorso fine settimana, per la Scuola di Danza Aldica Dance di Castel di Sangro, che ha partecipato per la prima volta ai campionati nazionali, con una piccola delegazione di mini atlete, guidate dalla maestra Miriam Gasbarro.

Pur essendo alla prima esperienza – in una competizione a livello nazionale – le sangrine sono salite per ben tre volte sul podio al Palaercole di Policoro (Mt). In primis laureandosi campionesse nazionali – categoria under 9 – ‘CSEN 2019’ nella disciplina Show Freestyle.

Poi conquistando il terzo posto nelle specialità Hip Hop e Synchro Freestyle, facendosi apprezzare per la grande preparazione atletica. “I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro intenso, delle ore di allenamento e della cura maniacale alla qualità degli esercizi“, commenta l’insegnante Gasbarro.

Ma dietro questo ennesimo successo dell’Aldica Dance c’è indubbiamente la grande passione delle atlete, la competenza, ma anche e, soprattutto, la bravura della maestra Gasbarro la quale al termine si è goduta il risultato eccellente. Ampiamente soddisfatti – ovviamente – i genitori presenti in tribuna.