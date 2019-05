Home Molise Weekend con Cantine Aperte 22 maggio, 2019 teleaesse.it Molise

L’appuntamento più amato del Movimento Turismo del Vino, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio da Nord a Sud dello Stivale.

Dalle degustazioni alle visite in vigna, numerose saranno le iniziative che dalle Alpi all’Etna celebreranno il sodalizio tra vino e foto. Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino.

Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell’affinamento.

Protagonisti di Cantine Aperte sono giovani, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le innumerevoli iniziative di cultura gastronomica ed artistica che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese, su iniziativa degli stessi vignaioli. Cantine Aperte ha riscosso nel tempo un successo crescente, anche grazie ad una maggiore consapevolezza dei produttori, che hanno visto svilupparsi potenzialità di accoglienza inattese.

Le aziende molisane aderenti al Movimento Turismo del Vino, domenica 26 maggio apriranno le porte delle loro cantine in un ideale percorso segnato dal vino ed offriranno la possibilità di fare un’esperienza unica alla scoperta di un paesaggio collinare ad alta vocazione per una produzione di grande qualità con le DOC Biferno, Molise, Tintilia e l’IGT Terre degli Osci.

Ogni azienda aderente a MTV Molise, come ormai è consuetudine, allieterà i propri visitatori con degustazioni di vini di qualità abbinata a prodotti tipici molisani, intrattenimenti di gruppi musicali folkloristici, mostre di arte ed artigianato del luogo in cui è ubicata la cantina, visite guidate di vigneti e di monumenti rappresentanti la realtà territoriale molisana.