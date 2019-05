Home Attualità Agnone, Mario Petrecca da’ il via al campo scuola 22 maggio, 2019 teleaesse.it Attualità

“Campo Scuola 2019” in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile- per ragazzi di età compresa dai 10 ai 15 anni. 15 ragazzi e 15 ragazze daranno vita dal 1 all’8 luglio prossimi al campo scuola dedicato ai ragazzi di Agnone, del Molise e dei centri del vicino Abruzzo. Per il ventesimo anno consecutivo l’ANC -Protezione Civile- di Agnone che fa capo al cav. Mario Petrecca darà vita ad un campo ancor più particolare.

Il Centro “COC-COM” in località Croce Sant’Angelo (fra Agnone e Belmonte del Sannio) è pronto ad ospitare i ragazzi. Una sede tecnologicamente invidiabile con circa una trentina di mezzi (da camion a quod, da moto a caravan come sede operativa mobile, da motoslitte a fuoristrada) gran parte avute in dono o acquistate proprio con i proventi di tantissimi donatori che stimano ed apprezzano l’operato di Petrecca.

“Durante il campo –asserisce Petrecca- il ragazzo si rapporterà con i coetanei, imparerà a rispettare gli altri oltre che se stesso, condividerà spazi e momenti comuni, sottostarà a regole di convivenza, proverà l’allontanamento dalla quotidianità, che talvolta ottunde il cervello, ma soprattutto –aggiunge- cercherà gli stimoli che lo trasporteranno da sedentario spettatore a protagonista di una realtà molto complessa ma al tempo stesso divertente. Daremo la priorità di partecipare a coloro che non hanno mai partecipato e in caso del non raggiungimento del numero minimo –conclude Petrecca- verranno ammessi coloro che hanno già aderito”.

Con i piccoli la supervisione e la presenza nella sede del campus sia diurna che notturna dei collaboratori di Mario Petrecca. Nei giorni del campo i ragazzi effettueranno visite guidate presso la Compagnia dei Carabinieri di Agnone, la Polizia Stradale ed il distaccamento dei Vigili del Fuoco. Ma anche dimostrazione di quanto appreso. Allestimento di una tendopoli, parchi avventura ed escursioni notturne a lume di torce nel fitto programma di addestramento. Al termine attestati di partecipazione e pranzo di commiato alla presenza dei genitori ed amici dei partecipanti. Il termine ultimo delle iscrizioni è il prossimo 14 giugno salvo il raggiungimento anticipato del numero dei partecipanti. Una esperienza che tutti i ragazzi dovrebbero provare per vivere dei giorni davvero indimenticabili.

Vittorio Labanca