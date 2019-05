Home Attualità Alto Molise, palestra “Body Up” eccellenza di Agnone 21 maggio, 2019 teleaesse.it Attualità

Due anni ancora più intensi per Pasquale Senatore che oltre ad esercitare la propria professione nella sua grande palestra ‘Body-Up’ sita nell’area artigianale di Agnone non ha mai smesso di studiare, aggiornarsi e far crescere la propria cultura e conoscenza nel settore. Così dopo la laurea in Scienze Motorie con master in Posturologia Clinica (oggi anche socio “Professional” del Gruppo di Studio sulla Scoliosi e Colonna Vertebrale), esser Valutatore Funzionale dello Sport, Terapista Miofunzionale e rappresentante regionale dell’Unione Nazionale Chinesiologi, questa volta l’ex portiere della Cavese (quando la compagine campana era in serie B) e dell’Olympia Agnonese, ha frequentato con esiti lodevoli anche il Centro di Terapia Miofunzionale del prof. Antonio Ferrante.

Due anni di corso ed ecco che col massimo dei voti raggiunge nel 2017 il diploma di Massoterapista quindi il 17 maggio scorso dopo un tirocinio durato ben 500 ore, quello di Massofisioterapista. Una competenza eccezionale sul campo che l’ha portato anche ad avere la docenza presso la “Athena Formazione” dove il dott. Enricomaria Mattia responsabile scientifico della Scuola e il Direttore della stessa, dott. Antonio Melone, lo hanno voluto da quest’anno come insegnante nell’istituto di Macchia d’Isernia.

Profondo credente, Pasquale Senatore non ama i riflettori; lavora nel silenzio, con umiltà e senza echi cercando soprattutto di mettere la sua competenza per far crescere Agnone che non sente come città adottiva bensì come suo paese natio. Tantissimi i trattamenti che Senatore effettua “ma eseguiti solo previa prescrizione medica” tiene a puntualizzare.”

“Devo ringraziare i miei pazienti –sottolinea Senatore– che mi hanno dato sempre fiducia per quanto concerne la mia professione. Vivo in Agnone e voglio bene a questa cittadina che mi ha migliorato. Un paese dove i professionisti che vi esercitano sono chiamati ora ancor più di ieri a far rinascere questo contesto dando il meglio di se stessi in ogni attività. Dovremmo provare a volerci più bene ed essere orgogliosi della nostra Città a 360 gradi. Poche chiacchiere dunque e cerchiamo di esser più concreti e darci da fare! Da parte mia – conclude- la ricerca dell’eccellenza è il perseguimento della perfezione, non la sua conquista è e sarà sempre il mio Credo”.

Un valore aggiunto per Agnone. E c’è da giurare che il titolo di Massofisioterapista certamente non sarà l’ultimo traguardo del nostro posturologo che non riesce a saziare la voglia di sapere in un campo che davvero non conosce limiti.

Vittorio Labanca