Il viadotto Verrino intitolato a Remo Sammartino

Sarà intitolato al compianto senatore Remo Sammartino l’attuale viadotto Verrino che è alle porte di Agnone. Sarà il Consiglio Provinciale di Isernia convocato in seduta ordinaria alle ore 16,30 di domani a deliberare la proposta.

Il quorum tratterà argomenti quali l’intitolazione del Museo Paleolitico di Isernia al Presidente Domenico Pellegrino; l’intitolazione del Viadotto “Verrino” al Senatore Remo Sammartino e il riconoscimento della “Medaglia d’Oro al Valor Militare” per Martiri in Fornelli con l’istituzione della Giornata in Memoria.

Il viadotto Verrino fu voluto proprio dal senatore Sammartino mentre ricopriva alte cariche istituzionali negli anni ’70. Nel contempo la Regione Molise destinerà circa 800 mila euro al viadotto in questione per opere di risistemazione del tappetino bituminoso ed altro.

