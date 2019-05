Home Cronaca Maltempo, esonda il Trigno: rallentamenti sulla fondovalle 14 maggio, 2019 teleaesse.it Cronaca

Pioggia insistente che ha gonfiato i corsi d’acqua a ridosso del confine fra Abruzzo e Molise. Il torrente San Giovanni nei pressi di Castelguidone, paesino del chietino quasi al confine molisano, ha esondato bloccando la comunicazione del centro abitato con la fondovalle Trigno. La stessa strada a scorrimento veloce è monitorata dalle Forze dell’Ordine nei punti i cui l’argine del fiume si avvicina di più alla rotabile. Traffico rallentato al km 51.300 dove l’acqua del fiume per una cinquantina di metri ha invaso la carreggiata. Sul posto sono stati messi segnali di pericolo e di avvertimento mentre anche i Vigili del Fuoco sono stati messi in allerta ed hanno provveduto ad una ricognizione del posto. La pioggia continua a cadere e ciò preoccupa non poco. Allarme anche per le Protezione Civile.

E non solo l’esondazione dei fiumi accattiva l’interesse, a destare preoccupazione sono i vari smottamenti e le frane che seguono le grandi piogge di cui i territori del Molise altissimo e del chietino sono ricche. Intanto le previsioni parlano di temperature in ribasso e neve sui mille metri. Una primavera così fredda e piovosa in queste areee non si registrava da decenni.

Vittorio Labanca