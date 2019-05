Castel di Sangro, tecnologia all’avanguardia nello studio dentistico del dottor Felice Calvano per curare la plerimplantite con ‘Pericare’

Si chiama Pericare. E’ un apparecchiatura biomedica brevettata in Italia da Gerardo Tricarico, fisico e medico specialista di odontoiatria, in grado di risolvere i problemi procurati alla bocca dalla perimplantite. Un gioiello di tecnologia che genera correnti ad alta frequenza e ad alto voltaggio. In Italia fino ad oggi sono trentacinque i laboratori di odontoiatria che ne sono in possesso. L’ambulatorio del dottor Felice Calvano, a Castel di Sangro, ha il privilegio di essere l’unico ad averne l’esclusiva per l’ Abruzzo e il Molise.

Ieri mattina all’interno dello studio dentistico di Calvano, in via vaccaro, si è tenuto un focus partecipato da dentisti e tecnici sulla diagnosi, la profilassi e la cura delle mucositi e delle perimplantiti, illustrato dall’odontoiatra Roberto Mosca, il quale ha dimostrato gli effetti benefici dell’apparecchio progettato da INQBA, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. (Informazione commerciale scientifica)

