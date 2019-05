Home Attualità “Cavalli in palio”, a Siena la mostra pittorica del maestro Roberto Di Iullo 8 maggio, 2019 teleaesse.it Attualità

Docente, pittore, incisore e scenografo. Il famoso artista molisano Roberto Di Iullo porta le sue opere pittoriche in esposizione a Siena. Un omaggio in ricordo dell’amato figlio Federico, che il Comune toscano ospiterà nei sontuosi Magazzini del sale di Palazzo Pubblico, in Piazza del Campo. Non un caso la scelta della location, ricaduta sulla città famosa al mondo per il palio. Il maestro infatti ha intitolato la mostra, che aprirà i battenti sabato 11 maggio, “Cavalli in palio”.

Di Iulio ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Isernia, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli e Roma; realizzato composizioni scenografiche per il teatro d’avanguardia; partecipato come scenografo al Festival di Spoleto nel 1967; ha collaborato per oltre 10 (dieci) anni al centro di produzione RAI TV di Via Teulada, a Roma, come disegnatore ai servizi del telegiornale.

Successivamente si è dedicato completamente e definitivamente alla sua arte pittorica che svolge, tuttora, nei suoi studi nella capitale al Rione Monti, in Via del Boschetto, Antica Suburra dei Fori Imperiali ed in Abruzzo, a Pescocostanzo, presso il “Palazzetto Mosca” dove nascono i suoi disegni, i suoi dipinti, i suoi famosi cavalli in movimento, le sue figure femminili.

Gli è stato assegnato il premio Internazionale D’Angiò nel 2016 – Scurcola Marsicana; ha dipinto la PALA del Prof. Emerito, Francesco Sabatini, Presidente dell’Accademia della Crusca – presso la Villa Medicea di Sesto Fiorentino .

La mostra che si inaugurerà tra pochi giorni – ad ingresso libero – resterà aperta fino a domenica 23 giugno.