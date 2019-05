Home Attualità Giornata mondiale della stampa, in Molise i giornalisti chiedono di non morire 3 maggio, 2019 teleaesse.it Attualità, Video

In Molise la giornata mondiale della stampa è stata caratterizzata da un momento di profonda riflessione. Oggi nel capoluogo di regione sono scesi in campo i giornalisti che hanno chiesto alle istituzioni la sopravvivenza della categoria. Ad un passo dalla morte. Anche la nostra testata giornalistica ha partecipato all’incontro, a Campobasso, in Piazza Municipio, sollecitato dai consiglieri regionali dell’ordine dei giornalisti del Molise Antonio Lupo e Domenico Bertoni. Si deve scongiurare la chiusura delle redazioni di giornali e televisioni e di conseguenza il licenziamento di quei pochi giornalisti rimasti, che continuano a lavorare senza essere remunerati.

Guarda le interviste