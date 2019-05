Home Attualità La Molisana fa goal sul mercato nazionale: è il primo produttore della pasta integrale 2 maggio, 2019 teleaesse.it Attualità

Un marchio che da quattro generazioni segna la storia del settore alimentare in Molise. Il noto pastificio di Campobasso “La Molisana” è uno dei stabilimenti più importanti nel panorama nazionale, che ha fatto conoscere il brand in Italia e all’estero. Sponsor ufficiale dell’A.S. Roma.

Frutto di un impegno costante, che da sei anni è stato affidato alla famiglia Ferro, riuscita nell’impresa di moltiplicare per sei il suo fatturato, superando ogni proiezione di crescita ed esplodendo con oltre 300.000 quintali di pasta venduti sul mercato internazionale.

Ad oggi risulta essere al quarto posto come produttore italiano, ma al primo per la vendita della impareggiabile pasta integrale.

Artefice di questi successi, frutto di accurati studi e strategie di rilancio, è la top manager Rossella Ferro, direttore marketing. Stamane all’interno dell’azienda – come già vi avevamo detto – ha ricevuto la copia del libro “Ci sono donne in Italia che…” edito dall’Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI).

Nella foto: la dottoressa Ferro, tra il Cavaliere Mario Petrecca e il Generale Sergio Testini.