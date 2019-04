Home Abruzzo Scanno, Touring Club assegna la bandiera arancione 29 aprile, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Sul borgo dell’Alta Valle del Sagittario quest’anno sventolerà per la prima volta la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il conferimento del prestigioso riconoscimento è stato comunicato oggi al Sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni.

La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale attribuito dal TCI ai piccoli Comuni dell’entroterra Italiano che soddisfano specifici criteri di turismo sostenibile e di qualità. L’Amministrazione Comunale ha presentato la sua candidatura a marzo di quest’anno, corredandola di tutte le informazioni e della documentazione richiesta dal rigido disciplinare tecnico elaborato da Touring.

Successivamente, una commissione di esperti si è recata in incognito sul territorio scannese per riscontrare direttamente la rispondenza agli standards quali-quantitativi richiesti, che sono stati ampiamente soddisfatti. Ad oggi sono 239 le località in Italia che possono vantare questo riconoscimento .

Solo l’8% di coloro che hanno presentato domanda. La bandiera arancione è uno strumento di valorizzazione del territorio e di comunicazione al turista nazionale ed internazionale che ha una garanzia di qualità, durante la scelta della destinazione turistica ove trascorrere le proprie vacanze . Siamo davvero felici e soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco di Scanno- questo riconoscimento avrà certamente riscontri positivi per il turismo e nello stesso tempo stimola la nostra Amministrazione a lavorare di più e meglio, insieme a tutti gli attori presenti sul territorio, in modo da garantire una offerta turistica di elevata qualità, in aderenza alle richieste del mercato. Inoltre l’ambito traguardo raggiunto può e deve rappresentare una opportunità per consentire agli ospiti ed ai turisti di apprezzare le straordinarie meraviglie dell’intera Valle del Sagittario.

E’ un lavoro che abbiamo iniziato a fare ed evidentemente sta dando i primi frutti. Il variegato sistema di accoglienza ed ospitalità; la ricchissima rete sentieristica di 180 Km, interamente tracciata e segnata; il sistema di raccolta dei rifiuti; le bellezze storico artistiche e le numerose tradizioni , sono solo alcune delle peculiarità che hanno contribuito all’ambito riconoscimento. La cerimonia ufficiale di consegna del vessillo si terrà tra pochi giorni.