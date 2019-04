Home Cronaca “Toglieteci il bavaglio”, Lupo e Bertoni propongono la manifestazione di protesta a Campobasso 18 aprile, 2019 teleaesse.it Cronaca

Due consiglieri dell’ordine dei giornalisti del Molise propongono una manifestazione da svolgersi a Campobasso, venerdì 3 maggio, in occasione della giornata mondiale della Stampa, con presidio dei giornalisti davanti alle sedi della Giunta regionale e della Prefettura.

La manifestazione avrà lo slogan “Toglieteci il bavaglio” e i giornalisti manifesteranno con un bavaglio alla bocca.

Promotori della proposta i consiglieri dell’ordine regionale molisano Antonio Lupo e Domenico Bertoni. “Premesso che la stampa molisana sta attraversando un momento di grande difficoltà”, spiegano in una nota. “Che inutili sono stati sinora gli incontri con il Presidente della Regione e il Prefetto di Campobasso; che le aziende editoriali versano in uno stato comatoso; che i contributi a sostegno del settore da parte dello Stato sono diventati praticamente nulli, che, paradossalmente, quelli regionali sono bloccati in attesa di verifiche istituzionali; che lo stato comatoso dell’editoria è vicino all’epilogo, per cui protrarre questa attesa significa dichiarare di fatto la morte del settore; che ciò comporterebbe il fallimento delle aziende e la messa in disoccupazione di centinaia di lavoratori”.

L’ordine giornalisti del Molise, dunque, secondo Lupo e Bertoni dovrebbe farsi portavoce e diventare un punto di riferimento, a livello nazionale, delle difficoltà delle aziende editoriali nelle piccole realtà locali, invitando allo scopo i rappresentanti degli organismi di categoria: in primo luogo Ordine nazionale dei Giornalisti e Federazione nazionale della Stampa, schierata sorprendentemente al fianco delle sole grandi realtà territoriali.