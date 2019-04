Home Attualità Radioamatori, installato a Rionero Sannitico il primo ripetitore in Molise con il sistema digitale ‘Fusion C4FM’ 12 aprile, 2019 teleaesse.it Attualità

La radio si trasferisce su internet con il sistema digitale per rendere ancora più efficaci le comunicazioni tra radioamatori ed allargare le orizzonti dell’etere anche a coloro che vogliono operare da dietro una tastiera.

Il colpaccio è stato messo a segno dalla iperattiva sezione d’Isernia dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiani), finalizzato a rendere ancor di più interessante la passione fra gli operatori e, soprattutto, aprire ai giovani questo “mondo antico” con una tecnologia moderna ed al passo con i tempi.

A spiegare funzionamento e opportunità a TeleAesse è Giuliano Di Salvo (IZ8AWQ), presidente della sezione pentra, uno fra i radioamatori più attivi in Molise – sigla conosciutissima in Italia – che vanta migliaia di collegamenti certificati in tutte le parti del mondo.

“Tempo fa utilizzando la stessa frequenza (ascolto Mhz 430.150 – attivazione 435.150 Mhz [tono 103.5] ) in analogico, la sezione aveva montato un ripetitore a Rionero Sannitico. A livello tecnico la differenza del digitale è data dall’audio molto più chiaro, senza il classico “fruscio” di fondo. Oltre la voce, inoltre, si possono trasmettere anche informazioni di testo e immagini. Uno dei motivi principali che ci ha portato ad integrare il ripetitore con il sistema digitale – continua Di Salvo – è la possibilità di abbattere i limiti della propagazione, grazie all’interconnessione tra vari ponti ripetitori, sfruttando altre tecnologie di trasmissione come il digitale. Il sistema “Fusion C4FM” della Yaesu, utilizzato nel nostro caso, riesce a fondere perfettamente il sistema analogico con quello digitale“.

Il ripetitore è il primo del genere installato in Molise. Riesce a riconoscere in automatico il sistema utilizzato dal radioamatore (analogico o digitale) durante la trasmissione. Con un vantaggio straordinario: sfruttare la rete internet ed interconnettersi con tutti i ripetitori nazionali ed internazionali.

“Oltre a ciò – conlude IZ8AWQ – il sistema è collegato anche con altri 3 ripetitori nel Lazio: a Cassino, Frosinone e Isola Liri. Motivo per il quale, oltre ai radioamatori della sezione di Isernia, mi sento di ringraziare Arnaldo ( I0ANE), presidente della sezione A.R.I. di Cassino, per avermi aiutato a raggiungere questo importante obiettivo. Il vero spirito del radioamatore infatti è animato dalla collaborazione incondizionata“.