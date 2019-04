Civitella Alfedena parte la 4^ edizione del festival ‘Dalla natura al Suono’

Si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 aprile, il IV° “Festival Dalla Natura Al Suono”, promosso dall’associazione “Rosso Rossini” di Roma in collaborazione con il Comune di Civitella Alfedena, nella splendida cornice naturalistica del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Come per le passate edizioni che hanno riscontrato in tutta Italia una numerosa risposta di partecipanti sia ai corsi di perfezionamento che ai concorsi finali di categoria, anche quest’anno la manifestazione con la direzione artistica di Francesco Taranto, si realizzerà attraverso varie iniziative curate da Salvatore Rotunno, che avranno luogo presso il Centro Culturale “Orsa Maggiore”.

Corsi, concerti, conferenze, mostre di liuteria e concorsi, sono gli elementi fondanti dell’offerta che si rivolge a tutti, giovani e amatori senza limiti d’età, nell’intento di favorire il confronto con un mondo musicale più ampio attraverso la didattica, lo scambio di esperienze, l’ascolto e, non meno importante, la connessione ad una natura incontaminata anche attraverso percorsi di avvicinamento e di sensibilizzazione aperti a tutti i partecipanti.

E’confermata la presenza di esponenti di spicco del panorama musicale italiano, nonché la collaborazione di Maestri docenti di Conservatorio e la presenza di alcuni tra i più quotati liutai professionisti italiani.

Info: info.rossorossini@rossorossini.com – 347.87.60.109