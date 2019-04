Home Attualità “Io adoro la sintesi: sarò bre”, lo spettacolo di Maurizio Santilli in tour nei teatri italiani (Intervista) 5 aprile, 2019 teleaesse.it Attualità, Video

E’ stato l’ideatore della fortunata pellicola girata sulla Transiberiana d’Italia, “Il viaggio”. Maurizio Santilli, è un attore originario di Venafro. In questi mesi sta portando in giro per l’Italia uno spettacolo teatrale sugli umoristi del ‘900 dal titolo “Io adoro la sintesi: sarò bre”. Comico ma anche attore di cinema e televisione. Santilli durante l’intervista parla anche dell’imminente uscita del dvd – il 17 aprile – proprio sul film realizzato tra i binari di Abruzzo e Molise, commentando l’enorme successo ottenuto nelle sale cinematografiche. E alla fine risponde a tono anche alla provocazione del giornalista, rivendicando con orgoglio le sue radici molisane.

